lunedì 12 Gennaio 2026
Checco Zalone inarrestabile, Buen Camino verso record di Avatar

Redazione
(Adnkronos) – Con un incasso di 2.118.782 euro nel weekend, 'Buen Camino' supera quota 65 milioni di euro (65.292.956) e gli 8 milioni di spettatori, avvicinandosi al record di 'Quo Vado?' (65.365.736 euro), dal quale lo separano ormai solo 72.780 euro.  'Quo vado?' è attualmente il secondo maggior incasso nella storia del box office italiano (dietro solo al primo 'Avatar', che ottenne 68,6 milioni). Ma è sicuro che già domani al secondo posto ci sarà 'Buen Camino' che scalzerà 'Quo Vado?' al terzo e che si prepara a insidiare anche il record dei record di 'Avatar'.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

