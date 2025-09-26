venerdì 26 Settembre 2025
Ciclismo, l’azzurro Finn oro ai mondiali Under 23

Lorenzo Mark Finn oro tra gli Under 23 ai Mondiali di ciclismo in corso a Kigali, in Ruanda alla fine della prova in linea. Argento allo svizzero Jan Huber, bronzo all'austriaco Marco Schrettl. "Una gara memorabile, che entra di diritto nella storia del nostro sport. Lorenzo è un talento puro del ciclismo mondiale, oggi lo ha dimostrato ancora una volta, andandosi a prendere la maglia iridata con una prova di grande autorevolezza. Era il più giovane in gara, eppure ha mostrato classe, freddezza e tanta maturità". Lo dice  Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, ha definito la gara "memorabile" e ha dichiarato che "entra di diritto nella storia del nostro sport". "Lorenzo – ha spiegato – è un talento puro del ciclismo mondiale, oggi lo ha dimostrato ancora una volta, andandosi a prendere la maglia iridata con una prova di grande autorevolezza. Era il più giovane in gara, eppure ha mostrato classe, freddezza e tanta maturità". "Questo ragazzo – ha proseguito – oggi ci ha regalato un pomeriggio di grandi emozioni, come fece un anno fa nella prova junior, e, ne sono sicuro, ce ne regalerà tante altre perché avrà una carriera luminosa. Ringrazio e faccio i complimenti a tutta la squadra e ai tecnici che hanno preparato la gara in modo impeccabile. Ci avviciniamo alle due giornate finali di questi Mondiali con tante speranze, consapevoli, una volta di più, che il ciclismo italiano è vivo ed estremamente competitivo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

