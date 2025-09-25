giovedì 25 Settembre 2025
Claudia Cardinale, martedì i funerali dell’attrice a Parigi

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
I funerali dell'attrice Claudia Cardinale, morta tre giorni fa all'età di 87 anni, si terranno martedì 30 settembre alle 14:30 nella Chiesa di Saint-Roch, nel primo arrondissement di Parigi. Lo ha annunciato il suo agente Laurent Savry all'Afp. Successivamente, sarà cremata "in presenza dei familiari più stretti", ha precisato l’agente. Inoltre, un omaggio religioso le sarà reso mercoledì 1 ottobre a Nemours, dove risiedeva.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

