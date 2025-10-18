sabato 18 Ottobre 2025
Colto da infarto dopo incidente in cantiere a Torino, morto operaio 41enne

Redazione

(Adnkronos) – Un operaio di 41 anni è morto oggi, sabato 18 ottobre, in un cantiere in corso Massimo D'Azeglio 17 a Torino, per un incidente sul lavoro. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti pochi minuti prima delle 8 per soccorrere l'uomo in arresto cardiaco in seguito a un evento traumatico. Inutili le manovre di rianimazione per l'operaio, morto pochi minuti dopo. 
