martedì 16 Settembre 2025
23.8 C
Rome
Top News

Coppa Davis, il servizio da ping-pong di Piros diventa l’ace dell’anno

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Spettacolo e colpi particolari nel match di Coppa Davis tra Austria e Ungheria. Nel corso della sfida contro l'austriaco Lukas Neumayer, l'ungherese Zsombor Piros si è esibito con un servizio mai visto. Un colpo da ping-pong diventato subito virale e valso l'ace per il 25enne, oggi numero 154 del ranking Atp. Piros ha colpito la palla come fosse una smorzata, anticipando il movimento e cogliendo di sorpresa Neumayer. L'austriaco, stupito dopo il tocco, ha protestato anche con il giudice di linea, senza ottenere però risultati vista la regolarità del colpo. Per la cronaca, il match si è concluso con il successo dell'Austria. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved