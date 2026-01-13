cityfood
martedì 13 Gennaio 2026
Coppa Italia, oggi Roma-Torino – Diretta

(Adnkronos) – Esordio in Coppa Italia per la Roma. Oggi, martedì 13 gennaio, i giallorossi sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – all'Olimpico negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria casalinga di Serie A contro il Sassuolo per 2-0 grazie ai gol di Koné e Soulé, mentre quella di Baroni ha perso con lo stesso risultato a Bergamo, nell'ultimo turno di campionato, contro l'Atalanta. La vincente della sfida tra Roma e Torino affronterà, ai quarti di finale di Coppa Italia l'Inter.  
