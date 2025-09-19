Cortei e manifestazioni a Roma, Capitale blindata oggi 19 settembre

(Adnkronos) – Manifestazioni, presidi, sit-in e adunate. Roma si appresta a vivere un venerdì, 19 settembre, molto impegnativo sotto il profilo della sicurezza, con diverse zone della Capitale che oggi saranno interessate da vari appuntamenti, tutti con l'obiettivo di dare il proprio sostegno a Gaza e alla Global Sumud Flotilla, la flotta che porterà aiuti umanitari ai civili palestinesi. Ritrovo in mattinata, alle 11,30 in piazza dei Cinquecento, per una conferenza stampa dei promotori dello sciopero generale e della manifestazione romana che presenteranno la giornata di lunedì. Saranno presenti, fra gli altri, i movimenti degli studenti di sinistra, oltre ai portuali del Calp di Genova, dell'Usb, i centri sociali, il movimento per la casa e il Global Movement to Gaza. Gli stessi si ritroveranno poi alle 18 al Pantheon, per il presidio 'Fermiamo le complicità del governo con il genocidio in Palestina – Israele pericolo per il mondo – con la Flotilla mobilitiamoci verso lo sciopero generale'. All'adunata parteciperanno, fra gli altri, Potere al Popolo, il partito comunista italiano e quello socialista, il comitato Pace e non più guerra, Donne de borgata, Macchia Rossa, Rete no war, Ecoresistenze, Statunitensi per la pace e la giustizia, Balia dal collare, Pietralata unita, l'associazione dei palestinesi in Italia, il comitato per la solidarietà con la Palestina, Arci, Osa, Cred, Osservatorio repressione, Rete dei comunisti, Cambiare Rotta e Usb. La Cgil Roma e Lazio invece ha indetto invece uno sciopero regionale di 4 ore "da effettuarsi alla fine di ogni turno di lavoro per tutti i lavoratori dei settori privati", convocando, poi, un presidio alle 15 a piazza di Montecitorio, con altre sigle sindacali. Una mobilitazione, spiegano, che "nasce dall'urgenza di fermare l'invasione israeliana a Gaza e il genocidio del popolo palestinese". Fra gli aderenti, anche Emergency e Avs Roma e provincia. Alleanza Verdi e Sinistra ha convocato, invece, "una mobilitazione collettiva" in 18 piazze della Capitale "che dalle 18 alle 20 si uniranno in forme diverse per chiedere di fermare le relazioni economiche, commerciali, culturali e militari con Israele ai comuni di Roma e della provincia, e al governo, per dare un segnale e accelerare la fine di questo genocidio in Palestina". Fra le zone scelte: piazza dell'Emporio, Cipro (alla stazione della Metro A), le fermate della Metro B di piazza Bologna, Laurentina e Ionio, Largo Beltramelli, Pigneto, piazza Don Bosco, Largo delle 7 Chiese, piazza Anco Marzio, Largo Ravizza, piazza Irnerio e piazza Clemente. Una Capitale, quindi, blindata, a poche ore di distanza dal derby Lazio-Roma, altro banco di prova per la macchina della sicurezza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)