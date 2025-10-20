cityfood
Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo

(Adnkronos) – Cremonese-Udinese 1-1 nel posticipo della 7/a giornata di Serie A. La prima a segnare, dopo appena 4', è la Cremonese che va in rete con un colpo di testa di Terracciano. Nel secondo tempo l'Udinese trova il pareggio al 51' con un altro colpo di testa di Zaniolo. Il risultato di oggi porta i grigiorossi a quota 10 punti in classifica, friulani a 9.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

