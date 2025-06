Dalla delusione all’entusiasmo: i tifosi della Roma (ri)abbracciano Ranieri

(Adnkronos) – Dalla delusione alla gioia. I tifosi della Roma, in queste ore, hanno vissuto con apprensione la trattativa tra Claudio Ranieri e la Nazionale italiana, che aveva offerto all'allenatore testaccino il ruolo di commissario tecnico per sostituire l'esonerato Luciano Spalletti. Dopo un'iniziale apertura, e l'ok dei Friedkin però, Ranieri ha deciso di rifiutare l'offerta e rimananere alla Roma, dove ha assunto un ruolo dirigenziale al termine della stagione. La proprietà americana conta molto sulla consulenza e sulla professionalità di Ranieri, che ha avuto un ruolo fondamentale, ad esempio, nello scegliere il nuovo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini. Sul web però, come detto, queste ore d'ansia sono state vissute con sconforto e un po' di delusione dai tifosi romanisti. "Per come la vedo io le cose sono chiare: se ha piacere di continuare con la Roma sono felicissimo, altrimenti può andare perché il doppio ruolo proprio no", aveva scritto un utente su X, commentando anche la possibilità, remota a causa di un palese conflitto di interessi, che Ranieri potesse continuare a svolgere entrambi gli incarichi. "Qui è in gioco la credibilità, quella che almeno ai miei occhi perderebbe Ranieri se accettasse la Nazionale ora", "Claudio, ti prego, spegni queste illazioni con un categorico 'Scusate ma io ho smesso, ora ho una missione con la Roma'", era l'augurio di un altro tifoso. E proprio quell'augurio è diventato realtà questa mattina, per l'entusiasmo della piazza. "Non poteva esserci risveglio migliore: Ranieri ha scelto la Roma e ha detto di no all'Italia. Adesso riprendiamo il discorso da dove lo avevamo lasciato", ha scritto un utente. "Il presiedente ha fatto il presidente, Ranieri ha mantenuto la parola. Finale migliore? Non esiste", gli ha fatto eco un altro tifoso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)