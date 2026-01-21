cityfood
giovedì 22 Gennaio 2026
Davos, incendio al Congress center: no danni né feriti

Redazione
(Adnkronos) – Due incendi a Davos, dove è in corso l'incontro annuale del Forum economico mondiale. Media svizzeri parlano di un incendio all'interno del Congress center, sede della conferenza, e un altro incendio in un hotel nelle vicinanze. In entrambi i casi, non si sono registrati danni né feriti.  La giornalista Lilli Gruber aveva dato la notizia dell'evacuazione del centro congressi, dove aveva allestito il collegamento con la sua trasmissione Otto e mezzo su La7. Costretta a intervenire al telefono Gruber ha detto in chiusura di collegamento: "Per fortuna non ci sono feriti, la sicurezza è a livelli altissimi, qui ci sono gli uomini e le donne più potenti e ricchi del mondo. Immaginate il caos in giro nelle stradine di Davos".  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

