Djokovic: “Sinner e Alcaraz troppo forti ma non mollo”

"Sinner e Alcaraz sono troppo forti, continuano a migliorare. Per me diventerà sempre più difficile batterli". Novak Djokovic appare rassegnato dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella semifinale degli US Open 2025. Il serbo, 38 anni, ha raggiunto le semifinali in tutti i tornei dello Slam. Al Roland Garros e a Wimbledon, Djokovic è stato battuto da Sinner. A New York, lo stop è arrivato contro Alcaraz. "Dopo il secondo set, ho finito la benzina. Alcaraz invece è andato avanti, è qualcosa che è già successo contro Sinner. Per me diventa molto difficile quando si gioca 3 set su 5, in particolare nelle fasi finali di un torneo", dice il serbo in conferenza stampa. "Io sono soddisfatto del mio livello di tennis, dopo i quarti di finale avevo detto che avrei cercato di recuperare energie: purtroppo non è stato sufficiente, non è qualcosa che posso controllare. Di sicuro in futuro sarà sempre più difficile superare l'ostacolo rappresentato da Sinner e Alcaraz. Posso farlo quando si gioca 2 set su 3, al meglio dei 5 set diventa tutto più difficile. Ma non smetterò di provare a vincere un altro titolo", aggiunge. Djokovic continua a inseguire il 25esimo trionfo della carriera in un torneo dello Slam. La prossima chance, in teoria, arriverebbe a inizio 2026 con gli Australian Open. Nole volerà dall'altra parte del mondo per cercare gloria? "L'Australia è lontana… In questo momento della mia carriera non posso guardare così avanti. Gli Slam sono i tornei più importanti, vedremo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)