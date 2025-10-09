giovedì 9 Ottobre 2025
5.8 C
Rome
Top News

Djokovic vola in semifinale a Shanghai: Nole più ‘vicino’ al titolo 101 in carriera

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Novak Djokovic avanza in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Il 38enne serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, oggi giovedì 9 ottobre ha superato il 26enne belga Zizou Bergs, numero 44 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 50 minuti. Djokovic, 4 volte campione a Shanghai e ora più anziano semifinalista in un Masters 1000, affronterà in semifinale il 26enne monegasco Valentin Vacherot, numero 206 del mondo e grande sorpresa del torneo. Il fuoriclasse serbo, ex numero uno del ranking Atp, continua così l'inseguimento al titolo 101 in carriera.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved