Donna prende a morsi un pitbull per salvare il suo cane: il video choc

(Adnkronos) – "Un cane che morde un uomo non è una notizia, un uomo che morde un cane sì", recita una famosa regola del giornalismo. E questa volta è successo ad Orlando, in Florida, dove una donna, per salvare il suo cagnolino attaccato sa un pitbull sfuggito al suo padrone, ha messo in pratica questa misura estrema.

Il video, postato dalla 70enne Shirley Pasamanick sui suoi social è diventato presto virale con un appello: "Per favore, condividete cosicché la gente possa essere consapevole che episodi simili possono accadere ovunque". Nelle immagini, riprese dalle telecamere di sicurezza, si vede la 70enne che passeggia sul marciapiede che costeggia il supermercato Plaza Tropical. Con lei c'è anche Sparky. Improvvisamente il Pitbull si scaglia contro il suo cagnolino di 14 anni. Nel video che ha catturato l'incidente, si sente Pasamanick urlare per chiedere aiuto mentre cerca di combattere il pitbull. “Avevo il mio bastone, ho iniziato a picchiarlo con il bastone”, ha detto la donna che poi, quando ha capito che non sarebbe riuscita a convincere il cane a smettere di attaccare Sparky, ha deciso che di mordere il pitbull. "Non riuscivo ad aprirgli la bocca. Così l’ho morso sulla parte posteriore del collo. Non avevo scelta – ha spiegato -. Peso soltanto 40 kg, non ho la forza". Il cane alla fine ha smesso di attaccare quando il suo proprietario è arrivato e lo ha portato via. “Attaccato il guinzaglio, se n’è andato, non si è nemmeno preoccupato di vedere come stavamo”, ha detto la donna. Pasamanick ha detto di essere stata morsa e ferita nell'attacco, ma ciò che davvero l'ha ferita di più è che nessuno ha cercato di aiutarla. "Tremo ogni volta che vedo il filmato", ha concluso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)