È morta Bibi, la presunta figlia ‘segreta’ di Freddie Mercury: aveva 48 anni

Bibi, la donna che negli ultimi mesi era balzata alle cronache come la presunta 'figlia segreta' di Freddie Mercury, è morta a 48 anni. A darne notizia è stata la famiglia, attraverso un comunicato diffuso dai media britannici. "B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi", si legge nel comunicato. "Bibi è morta pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore della colonna vertebrale. Lascia due figli di nove e sette anni", prosegue il comunicato pubblicato dai maggiori tabloid britannici. La scoperta della sua esistenza era avvenuta solo lo scorso anno, diventando rapidamente uno dei segreti più sorprendenti – e meglio custoditi – della storia della musica. Bibi aveva raccontato di aver mantenuto un rapporto stretto con Mercury fino alla morte del frontman, nel 1991. Le indiscrezioni sulla possibile paternità erano esplose dopo la pubblicazione della biografia 'Love, Freddie' di Lesley-Ann Jones, in cui la donna veniva indicata semplicemente come "B". Il libro è basato proprio sui diari donati a Bibi dal suo defunto padre nel 1991, prima che morisse di una broncopolmonite causata dall'Aids. Secondo l'autrice Lesley-Ann Jones, il frontman dei Queen era diventato padre nel 1976 e "Bibi" era frutto di una relazione con una donna sposata. L'anno scorso l'autrice ha anche dichiarato di avere le prove del Dna di quella paternità. Il marito di Bibi, Thomas, ha confermato ai media che la moglie "è morta pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma" e che lascia "due bambini di nove e sette anni".

