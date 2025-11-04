E’ morto Dick Cheney, potente vice presidente di Bush

(Adnkronos) – E' morto Dick Cheney, che è stato il più potente vice presidente americano dell'epoca moderna e, al fianco di George Bush, il principale architetto della guerra al terrorismo dopo l'11 settembre, culminata con l'invasione dell'Iraq. E' stata la famiglia dell'84enne repubblicano a rendere nota, con un comunicato, la notizia della morte, riporta la Cnn.

