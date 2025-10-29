cityfood
venerdì 31 Ottobre 2025
È morto il fratello di Andrea Delogu, Evan aveva 18 anni

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – È morto a 18 anni Evan Delogu, fratello di Andrea. "Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà e tua mamma", scrive su Facebook il padre Walter Delogu. Ad Evan, la conduttrice Andrea Delogu aveva dedicato un post la scorsa estate: "Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

