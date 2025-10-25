(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni, caduto ieri sera dal balcone, al quinto piano, della sua abitazione a Trapani. Il piccolo, che soffriva di una forma di autismo, era ricoverato in gravissimo condizioni all'ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo, dove oggi è morto. Su quanto accaduto indaga la polizia.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
E’ morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa: la tragedia a Trapani
(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni, caduto ieri sera dal balcone, al quinto piano, della sua abitazione a Trapani. Il piccolo, che soffriva di una forma di autismo, era ricoverato in gravissimo condizioni all'ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo, dove oggi è morto. Su quanto accaduto indaga la polizia.