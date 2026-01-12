cityfood
E’ morto Luigi Nicolais, scienziato ed ex ministro

Redazione
(Adnkronos) – E' morto a 83 anni Luigi Nicolais, detto Gino. E' stato ministro per le Riforme e la Pa nel governo Prodi II dal 2006 al 2008 e, successivamente, presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche. Ha anche ricoperto la carica di assessore regionale in Campania con Antonio Bassolino ed è stato deputato dal 2008 al 2012. "Ricordo Gino Nicolais, scienziato, professore, ministro. La competenza straordinaria, l'ironia, l'umanità. Un esempio di bella politica da ricordare. Abbraccio i suoi cari. Buon viaggio Gino, riposa in pace", ha scritto sui social l'ex premier e commissario Ue Paolo Gentiloni.  
