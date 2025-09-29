lunedì 29 Settembre 2025
12.6 C
Rome
Top News

Elezioni in Moldova, partito filo-Ue vince con oltre il 50% dei voti

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5% delle schede scrutinate.  Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati pubblicati sul sito web della commissione elettorale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

