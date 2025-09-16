Endometriosi, nuova pillola disponibile in Italia e rimborsata dal Ssn

(Adnkronos) – Da oggi la terapia orale per il trattamento sintomatico dell'endometriosi di Gedeon Richter Italia è rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. Lo annuncia in una nota l'azienda farmaceutica, confermando "il proprio impegno nella salute femminile con un farmaco innovativo in grado di restituire benessere alle donne che convivono con una patologia tanto diffusa quanto sottovalutata, che impatta fortemente sulla loro vita quotidiana". L'endometriosi non è solo una patologia ginecologica: è una condizione complessa e spesso invisibile che può segnare profondamente la vita di chi ne soffre. In Italia si stima che colpisca più di 3 milioni di donne, ma il numero reale potrebbe essere molto più alto. Il dolore, nel caso dell'endometriosi, non è un semplice fastidio mensile: in molte donne è un sintomo invalidante che persiste anche tra un ciclo e l'altro, diventando un compagno silenzioso e costante. Il farmaco, "primo di una nuova classe di farmaci per trattamento per l'endometriosi in Europa – informa Gedeon – è studiato per offrire un corretto bilanciamento tra efficacia terapeutica e sicurezza clinica a lungo termine, e ha un effetto contraccettivo dal primo mese di assunzione, oltre ad avere l'indicazione specifica per il trattamento dei sintomi dell'endometriosi" La nuova pillola "agisce rapidamente sul dolore mestruale e non mestruale già alla quarta settimana", migliorando la qualità di vita delle pazienti. Il sollievo dal dolore comporta anche una significativa diminuzione nell'uso di analgesici: dopo 24 settimane di trattamento – si legge – oltre la metà delle donne trattate non ne ha più bisogno. Soddisfatta Francesca Fasolino, presidente di Alice Odv: "La rimborsabilità di una terapia così efficace nel controllo del dolore – commenta – è una notizia importantissima per tutte le donne che soffrono di endometriosi e che ora possono accedere gratuitamente a un farmaco che può migliorare concretamente la loro vita quotidiana. Nessuna donna dovrebbe vedere la propria qualità di vita compromessa dall’endometriosi e oggi abbiamo finalmente una nuova opportunità". "Siamo felici di poter offrire alle donne un'opzione terapeutica nuova, efficace e sicura, ora finalmente accessibile anche in Italia – dichiara Maria Giovanna Labbate, amministratrice delegata di Gedeon Richter Italia – Questo farmaco ha dimostrato di ridurre significativamente i sanguinamenti e di essere ben tollerato anche nel lungo periodo. Ma soprattutto, è un passo importante per rispondere al dolore dell'endometriosi: un dolore che spesso invade ogni aspetto della vita, dal lavoro alle relazioni, fino al benessere emotivo. Il nostro impegno è restituire alle donne la libertà di vivere senza quel dolore, con serenità e fiducia nel futuro". La sicurezza sul metabolismo osseo, la bassa incidenza di effetti avversi, paragonabili a placebo, il miglioramento costante dei sintomi, insieme alla facilità d'uso del farmaco, assunto in singola compressa una volta al giorno – conclude l'azienda – lo rendono una risorsa preziosa per le donne che cercano una soluzione efficace e sicura per gestire i sintomi dell'endometriosi a lungo termine. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)