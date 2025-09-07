Eurobasket 2025, oggi Italia-Slovenia: orario e dove vederla

domenica 7 Settembre 2025
(Adnkronos) – Dopo il secondo posto nel gruppo C degli Europei di basket, l'Italia affronta la Slovenia. Oggi, domenica 7 settembre, gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco se la vedranno contro Luka Doncic e compagni a Riga (Lettonia), sede della fase a eliminazione diretta, negli ottavi di finale della manifestazione. Per l'Italbasket, l'obiettivo è continuare la serie di quattro vittorie consecutive contro Georgia, Bosnia, Spagna e Cipro. Ecco orario della partita e dove vederla in tv e streaming.
 L'ottavo di finale tra Italia e Slovenia agli Europei di basket inizierà oggi alle 17:30. Le partite degli Europei sono trasmesse in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming su Dazn, Sky Go e NOW. Le sfide dell'Italia sono anche trasmesse in chiaro sulla Rai, oggi partita visibile su Rai Sport. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

