Eurobasket, Italia ko 75-66 con la Grecia all’esordio

(Adnkronos) – Inizia con una sconfitta il campionato europeo dell'Italbasket. A Limassol (Cipro) gli azzurri perdono 75-66 con la Grecia dopo essere stati in svantaggio per tutto l'incontro. I ragazzi del ct Gianmarco Pozzecco pagano la cattiva serata al tiro (solo 36% dal campo, contro il 52% degli avversari) e la prestazione strepitosa della stella Giannis Antetokounmpo, a referto con 31 punti e 7 rimbalzi. Per l'Italia il top scorer è Nicolò Melli, autore di 15 punti, a cui aggiunge 7 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra anche Saliou Niang e Matteo Spagnolo, rispettivamente a quota 11 e 10. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

