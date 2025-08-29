sabato 30 Agosto 2025
Europa e Conference League, oggi i sorteggi. Le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina – Diretta

(Adnkronos) –
Ripartono Europa e Conference League. Oggi, venerdì 29 agosto, va in scena il sorteggio – in diretta tv e streaming – della fase campionato della seconda e terza competizione europea, il giorno dopo quello che ha definito la nuova edizione della Champions League. Il palcoscenico è sempre quello del Principato di Monaco, che vedrà una cerimonia unica che designerà quindi le avversarie di Roma e Bologna, qualificata grazie alla vittoria dell'ultima Coppa Italia, in Europa League e quelle della Fiorentina in Conference. La Roma ha iniziato la stagione battendo proprio il Bologna per 1-0 nella prima di campionato. Soltanto un pari invece per la Fiorentina, fermata sull'1-1 a Cagliari  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

