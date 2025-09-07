domenica 7 Settembre 2025
Europei basket, Italia-Slovenia 77-84 e azzurri eliminati agli ottavi

(Adnkronos) – L'Italia eliminata dagli Europei di basket 2025. Gli azzurri negli ottavi di finale vengono sconfitti 84-77 dalla Slovenia della superstar dei Lakers Luka Doncic che mette a segno 42 punti con 10 rimbalzi. Gli azzurri vanno sotto anche di 19 punti, recuperano fino a -3 ma poi nel finale non riescono a coronare la rimonta. All'Italia non bastano i 22 punti di Fontecchio, i 12 di Niang e i 10 di Gallinari. La Slovenia va avanti e affronterà nei quarti la Germania campione del mondo in carica. Nella stessa parte del tabellone clamorosa sconfitta della Francia contro la Georgia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

