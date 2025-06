Europei Under21, oggi Italia-Romania – La partita in diretta

(Adnkronos) – L'Italia Under 21 inizia il suo Europeo. Oggi, mercoledì 11 giugno, gli Azzurrini di Carmine Nunziata affrontano i pari età della Romania a Trnava, a circa 50 chilometri dalla capitale Bratislava. Si tratta della prima giornata del girone A, completato dalla Spagna e dalla Slovacchia padrona di casa. Italia-Romania, come tutte le partite degli Azzurrini agli Europei Under 21, viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Sulla Rai saranno visibili inoltre altre tre partite della fase a gironi, su Rai Sport, e tutte le sfide dei quarti di finale, le semifinali e la finale. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.

