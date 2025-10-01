mercoledì 1 Ottobre 2025
16.7 C
Rome
Top News

Evenepoel imprendibile, ma Ganna è argento agli Europei di ciclismo

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Pippo Ganna conquista uno splendido argento oggi, mercoledì 1 ottobre, agli Europei di ciclismo in corso in Francia, dietro un imprendibile Remco Evenepoel, fresco di secondo posto alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar ai Mondiali in Ruanda e dominatore della specialità anche nel Vecchio Continente. L'azzurro ha pagato 43" di ritardo al belga, che ha chiuso la prova in 28'26'', alla media di 50,63 chilometri orari. Bronzo al danese Niklas Larsen.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved