lunedì 12 Gennaio 2026
Ex Ilva Taranto, operaio cade dall’alto e muore durante controllo

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Un operaio, dipendente diretto, è morto questa mattina nel reparto acciaieria 2 della ex Ilva di Taranto. Sarebbe precipitato dall'alto, dal 5° al 4° piano, durante un controllo.  Dopo la tragedia, è stato proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil uno sciopero immediato di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, "con articolazioni territoriali". L'agitazione parte da subito. "In attesa di conoscere la dinamica, tutti i lavoratori dell'ex Ilva e del mondo metalmeccanico, si stringono intorno alla famiglia del lavoratore", spiegano i sindacati dei metalmeccanici 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

