domenica 7 Settembre 2025
11.1 C
Rome
Top News

F1 Gp Monza, oggi la gara in diretta. Ferrari insegue Red Bull e McLaren

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – La Formula 1 a Monza per il Gp d'Italia, appuntamento numero 16 del Mondiale 2025. La Red Bull dell'olandese Max Verstappen scatta dalla pole position, davanti alle McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri, leader della classifica. La Ferrari del monegasco Charles Leclerc chiude la seconda fila in quarta posizione. Lewis Hamilton, con l'altra rossa, parte dalla decima piazza.  Il Mondiale proseguirà con il Gp dell'Azerbaigian il 21 settembre. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved