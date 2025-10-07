martedì 7 Ottobre 2025
Farmaci, Gemmato: “Equivalenti risorsa per Ssn sostenibile”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "I farmaci equivalenti sono una risorsa fondamentale per garantire equità di accesso alle cure e sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale. Il Governo sostiene con convinzione questo comparto, che rappresenta un presidio di salute pubblica e un pilastro industriale strategico per il Paese". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, intervenendo oggi a Roma alla presentazione del rapporto dell'Osservatorio Nomisma 'Il sistema dei farmaci equivalenti in Italia', giunto alla sua decima edizione.  "In questa direzione si inserisce il Testo unico della legislazione farmaceutica, un provvedimento che nasce con spirito di proattività, programmazione e sburocratizzazione", ha ricordato Gemmato. "L'obiettivo – ha ribadito – è dare certezze al settore, introducendo strumenti efficaci per costruire un sistema moderno e sostenibile, capace di rispondere tempestivamente ai bisogni dei cittadini e di garantire la continuità delle terapie". 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

