Farmaco con cannabis funziona contro dolore cronico, lo studio

Un farmaco derivato dalla cannabis allevia il dolore cronico nella zona lombare senza provocare gravi effetti collaterali e senza generare dipendenza. Per queste caratteristiche, evidenziate da uno studio, il farmaco potrebbe candidarsi a diventare una potenziale alternativa agli antidolorifici. Il New Scientist accende i riflettori sul VER-01, il farmaco prodotto con estratto di cannabis contenente il 5% di tetraidrocannabinolo (THC), il principale principio attivo. Lo studio a cui si fa riferimento ha coinvolto 820 persone affette da dolore lombare cronico. I soggetti sono stati suddivisi in 2 gruppi: a uno è stato somministrato il farmaco VER-01 per 12 settimane, all'altro gruppo un placebo per lo stesso periodo. Al termine della sperimentazione, chi ha assunto il farmaco ha segnalato una riduzione media del dolore di 1,9 in una scala da 0 a 10. Il placebo, invece, ha prodotto una riduzione di 1,4 punti. Secondo quanto si legge su New Scientist, non si sono verificati eventi avversi associati a rischio di astinenza o abuso del farmaco. "È uno dei primi studi di altissima qualità sulla cannabis terapeutica: molti, sia ricercatori che pazienti, lo aspettavano", afferma Winfried Meissner, dell'Ospedale Universitario di Jena in Germania, uno degli scienziati coinvolti dello studio. "Finora le prove erano scarse, gli studi precedenti sono di qualità inferiore e il numero di pazienti coinvolti era ridotto".

L'assunzione di VER-01 ha generato miglioramenti significativi nella qualità del sonno e nella funzionalità fisica, mentre la maggior parte degli effetti collaterali è stata lieve: segnalati vertigini, affaticamento, secchezza delle fauci e nausea. I pazienti hanno gradualmente aumentato il dosaggio durante il periodo di trattamento, assumendo fino a 13 dosi al giorno. Il trattamento è stato particolarmente efficace per il mal di schiena causato da danni ai nervi. Meissner ha evidenziato che i pazienti con dolore cronico dovrebbero sempre essere trattati prima con la fisioterapia. Il ricorso agli antidolorifici ovviamente risulta particolarmente utile per coloro che non sono in grado di muoversi. "Anche una riduzione relativamente piccola del dolore potrebbe aiutare a fare esercizio fisico", ha detto.

La riduzione del dolore, secondo i 'voti' emessi dai pazienti, apparentemente è poco significativa. Ma il calo, anche se di proporzioni limitate, è comunque rilevante, come ha evidenziato un'altra scienziata coinvolta nello studio, Marta Di Forti del King's College di Londra. "Il fatto che le persone possano dormire meglio, che è un risultato secondario dello studio, avrà un impatto enorme sulle funzioni e sulla qualità della vita. Quando si considera il dolore cronico, non si considerano gli effetti giganteschi. In un mondo in cui si sostiene che la cannabis curi tutto, almeno qui abbiamo uno studio clinico randomizzato controllato che la testa. Il fatto che funzioni contro il dolore è una notizia meravigliosa, secondo me".