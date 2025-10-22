cityfood
mercoledì 22 Ottobre 2025
Fastweb down oggi, problemi 22 ottobre

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Fastweb down oggi, mercoledì 22 ottobre, con problemi indicati dagli utenti dell'azienda di telecomunicazioni. Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni su disservizi legati alla rete, evidenzia un'impennata di 'alert' relativi al funzionamento, con oltre 30mila segnalazioni, senza fare distinzioni tra la rete Internet fissa, quindi il WiFi, e quella mobile. Per gli utenti infatti non sembra esserci alcun segnale disponibile per usufruire dei servizi di telefonia e la curva di segnalazioni sale non solo nelle grandi città italiane, ma anche nelle province di tutto il Paese.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

