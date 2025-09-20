sabato 20 Settembre 2025
10.4 C
Rome
Top News

Federer e Nadal di nuovo in campo? L’agente di Roger: “Ne stiamo parlando”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Roger Federer torna in campo contro Rafa Nadal? La notizia degli ultimi giorni sembra essere qualcosa di più di una semplice indiscrezione. A margine della Laver Cup 2025, lo storico agente dell'ex tennista svizzero, Tony Godsick, ha parlato della concreta possibilità di vedere presto una partita tra Federer e Nadal, protagonisti, insieme a Novak Djokovic, di una delle rivalità più belle e intense della storia dello sport. "Sto facendo un po' di pressione su di lui dicendogli che c'è tanta gente che vuole vederlo giocare di nuovo", ha detto Godsick a Tennis Channel, "ne ho già parlato con Nadal e penso che sia interessato sul mettere su un piccolo tour da fare insieme". "Roger voleva essere sicuro che il suo ginocchio era a posto", ha rivelato l'agente di Federer, "non voleva arrivare completamente rotto alla fine della sua carriera, quindi si è preso un po' di tempo". "Sarebbe fantastico rivedere quei due in campo, magari con altri giocatori della loro generazione, che sarebbero sicuramente disposti a giocare. Potremmo sicuramente riempire qualche stadio e fare qualche ricavo", ha concluso Godsick.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved