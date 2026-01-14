cityfood
cityeventi
mercoledì 14 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
Top News

Federica Pellegrini incinta, l’allenamento col pancione scatena la polemica

Redazione
Redazione
- Advertisement -

(Adnkronos) –
Federica Pellegrini non si ferma. La campionessa olimpica, al settimo mese di gravidanza, ha condiviso sui social un video che la ritrae in un intenso allenamento di forza con i pesi. Tanto è bastato per accendere il dibattito tra i commenti.  Sotto al post infatti non sono mancate le critiche di chi, come diverse mamme, hanno contestato l'eccessivo sforzo fisico durante la gravidanza. "Non esagerare", "Mi sembra troppo", "Dovresti andarci con più calma", si legge tra i commenti.   Il video della Divina, tuttavia, sembra voler lanciare un messaggio chiaro: anche in gravidanza è possibile continuare ad allenarsi, traendone benefici per il corpo e per la mente. La replica di Federica Pellegrini ai commenti non è ancora arrivata, ma l'ex nuotatrice nella didascalia del video ha precisato: "Certo, tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, ed essere un atleta aiuta!!", mettendo subito le cose in chiaro.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap