martedì 13 Gennaio 2026
Top News

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il vicino: “Litigavano, lei voleva separarsi”

(Adnkronos) – "Li ho visti litigare, era una discussione molto accesa". E' quanto ha raccontato un vicino di casa di Federica Ronzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio scorso. Il marito è indagato per omicidio.   "Erano in strada, li ho incrociati uscendo in moto. Lui urlava, lei tendeva a scansarsi. Lui non mi è mai piaciuto – continua il vicino di casa -. Da amici in comune, sapevo che lei aveva chiesto la separazione e l'affido del bambino".   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

