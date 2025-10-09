Fedez annuncia il suo primo libro: titolo, copertina e significato

(Adnkronos) – "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra". Questo è il titolo che Fedez ha dato al suo primo libro, edito da Mondadori. Il rapper di Rozzano ha annunciato il suo prossimo progetto con un post condiviso su Instagram in cui ha mostrato la copertina del volume: un primo piano del suo volto, scomposto in frammenti. "Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai. Evitare tutto ciò che ti costringe ad andare in profondità. Perché andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé", scrive Fedez nel post spiegando il senso profondo del suo progetto. Il libro, racconta Fedez, è nato dopo 'Battito', il brano portato sul palco del Festival di Sanremo: "Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente. Emozioni. Responsabilità. Verità. È lì che ho scritto Battito. È stato il momento chiave. Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua". Fedez parla della scrittura come una fonte di salvezza dopo un periodo particolarmente complesso della sua vita: "Scrivere questo libro è stato il passo successivo. Approcciare per la prima volta la scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine. So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, e non il fondo".

