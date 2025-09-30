martedì 30 Settembre 2025
Femminicidio nel Beneventano, donna uccisa a colpi di pietra: si cerca il marito

Redazione

(Adnkronos) – Una donna di 49 anni è stata uccisa a Paupisi, in provincia di Benevento. La donna, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra mentre era nel letto al culmine di una lite dal marito. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove sorge l'abitazione della coppia. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il marito, un operaio di 58 anni.  A scoprire il corpo senza vita della donna questa mattina sono stati i familiari, che hanno dato l'allarme. Nella casa, al primo piano abita la madre dell'uomo, sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue. Inutili i soccorsi per la donna, rinvenuta nel suo letto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

