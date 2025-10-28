Femminicidio Verona, brasiliano uccide compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda

(Adnkronos) – Ancora un femminicidio oggi, martedì 28 ottobre, a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Un uomo di origini brasiliane ha ucciso a coltellate la sua compagna, anch’essa brasiliana. Il delitto è avvenuto in un appartamento di via Silvio Pellico 13 dove i due vivevano insieme da circa un anno e mezzo. I carabinieri hanno già arrestato l’uomo, autore dell’omicidio. Sono stati alcuni amici della donna brasiliana ad avvertire i carabinieri: da sabato non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. Consapevoli del clima che si respirava in quella casa hanno subito pensato al peggio, essendoci stati alcuni precedenti per maltrattamenti. E per lo stesso motivo alla donna era stato tolto l'affidamento della figlia avuta da una precedente relazione. Il compagno non era in casa al momento dell’irruzione da parte dei militari dell’Arma. L’uomo, principale e unico sospettato, è stato intercettato e arrestato poco dopo. Nell’appartamento dov’è stato rinvenuto il corpo della donna accoltellata, sono in corso i rilievi da parte dei Ris, poi sarà il medico legale a stabilire l’orario esatto del decesso. La vittima in passato aveva già chiamato i carabinieri diverse volte per denunciare alcuni maltrattamenti, ma poi aveva sempre ritirato la denuncia.

