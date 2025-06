Ferragni, il ‘cuore’ per Fedez dopo la morte della nonna. Poi blocca i commenti

(Adnkronos) –

Un cuoricino sui social. Così Chiara Ferragni ha espresso la sua vicinanza a Fedez, in un momento di dolore, scegliendo un gesto discreto ma che non è passato inosservato. L'imprenditrice non è rimasta indifferente di fronte al post pubblicato dall'ex marito in cui ha annunciato la scomparsa di nonna Luciana. Attraverso un post Instagram, è stato lo stesso Fedez a dare la notizia della morte della nonna materna. "Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto". Parole che accompagnano una carrellata di foto scattate insieme alla nonna, con la quale il rapper di Rozzano aveva un legame molto forte. Tra i 'mi piace' al post non è passato inosservato quello di Chiara Ferragni, l'ex moglie del rapper e madre dei suoi figli, Leone e Vittoria. Tuttavia, la scelta di Chiara Ferragni di non pubblicare un messaggio personale sui social ha diviso gli utenti: chi ha apprezzato il gesto e chi invece l'ha criticata per il silenzio. Motivo che ha spinto l'influencer a disattivare i commenti e togliere, così, la possibilità agli hater di replicare alle sue foto. Una mossa che Ferragni aveva già sfruttato in passato in occasioni che avevano scatenato polemiche come lo scandalo del Pandoro-gate e la separazione da Fedez. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)