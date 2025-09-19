Festa Roma, Cusenza (Acea): “L’acqua è la vera protagonista di questa edizione”

(Adnkronos) – "Acea è sponsor della Festa del Cinema di Roma da diverso tempo e continuiamo a pensare che sia importante legare il sogno del cinema al desiderio di un mondo più ecosostenibile, in cui le risorse siano utilizzate nel migliore dei modi. Sogniamo di migliorare il mondo, e il cinema, di fatto, è la proiezione di sogni, quindi legare l'acqua al sogno significa attribuirle un'importanza molto forte e valorizzare la battaglia in nome dell'acqua". Lo ha sottolineato Virman Cusenza, Direttore Comunicazione di Acea, presentando la partecipazione del Gruppo alla Festa del Cinema di Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. "Abbiamo scelto di caratterizzare la nostra presenza al Festival con iniziative legate al tema dell'acqua che non si limitino a denunciare il problema, ma offrano anche chiavi concrete per affrontarlo". Tra queste, Cusenza ha ricordato la rassegna cinematografica Gocce di Cinema, retrospettiva dedicata a otto film sull’acqua, e il contest I Custodi dell’Acqua, rivolto soprattutto alle nuove generazioni per stimolare comportamenti virtuosi nel risparmio idrico. “Oltre al Blue Carpet e allo stand Acea, dove cast e registi verranno a trovarci, a raccontare i film e fare interviste, ospitiamo anche la mostra Acea Heritage al Teatro Olimpico – ha sottolineato Cusenza – per raccontare la nostra storia: nata come municipalizzata all'insegna dell'energia, Acea è oggi un'azienda quotata che ha fatto dell’acqua il suo motore principale”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)