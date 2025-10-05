Fiorentina-Roma 1-2, rimonta giallorossa con Soulé e Cristante. Gasperini primo in classifica

(Adnkronos) – La Roma torna alla vittoria dopo il ko con il Lilla in Europa League. La squadra di Gasperini supera 2-1 in rimonta la Fiorentina al Franchi oggi domenica 5 ottobre. Decidono i gol di Soulè e Cristante, che ribaltano la rete iniziale di Kean. I giallorossi salgono così a 15 punti, da soli in vetta in attesa della gara del Napoli con il Genoa e del big match Juventus-Milan. Altro ko invece per la Fiorentina di Pioli, che resta ferma a 3 punti. Gasperini per la sfida al Franchi cambia ancora, con quattro innesti rispetto al match di Europa League. In attacco torna Dovbyk al posto di Ferguson con Baldanzi titolare, per la prima volta in stagione, insieme a Soulé. Esterni confermati con Wesley a destra e Tsimikas a sinistra, in mezzo torna invece Koné a far coppia con Cristante. Mancini, infine, riprende il proprio posto al centro della difesa a tre a davanti a Svilar. Pioli, invece, ripropone lo stesso undici sceso in campo nello 0-0 con il Pisa, con Gudmundsson e Kean davanti. Primo tempo denso di emozioni al Franchi con la Fiorentina che parte bene e al 14' passa in vantaggio. Errore di Mancini che si scontra con Celik a centrocampo: Kean viene lanciato da Nicolussi Caviglia e nell'uno contro uno punta Ndicka e fa partire un destro di collo pieno che trova l'incrocio per l'1-0. La risposta della Roma non tarda ad arrivare e otto minuti dopo Soulé con un mancino dal limite fa 1-1, trovando l'incrocio senza lasciare scampo a De Gea. La Roma prende in mano la gara e 30' trova il sorpasso con il colpo di testa di Cristante su corner di Soulé per l'1-2. Nella ripresa, Pioli inserisce Piccoli per Gudmundsson.Anche Gasperini cambia e rinuncia alla prima punta, con l'inserimento di Dybala al centro dell'attacco giallorosso al posto di Dovbyk, con Pellegrini al posto di Baldanzi. Poi Rensch al posto di Tsimikas. La Roma sembra più stanca e al 69' la Fiorentina sfiora il pareggio: sul calcio di punizione teso in area di Nicolussi Caviglia, stacca Piccoli che la tocca di testa. Palla fuori di un niente. Al 73' ancora Piccoli vicino al gol: sul rinvio di De Gea l'attaccante controlla e dal limite fa partire una conclusione con una parabola incredibile che si stampa sulla traversa. La Fiorentina prova a buttare palloni in area nel finale, ma la Roma tiene e porta a casa tre punti d'oro per classifica e morale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)