mercoledì 22 Ottobre 2025
Fitto: “Rilancio della competitività passa da economie locali”

Redazione

(Adnkronos) – "Siamo convinti che il rilancio della competitività europea passi proprio da economie locali solide e dinamiche. È necessario rafforzare la nostra competitività, consolidare la coesione territoriale affinché nessuna regione resti indietro nel percorso di crescita ed innovazione". Lo ha detto oggi il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, intervenendo in videomessaggio al Salone del Leasing 2025.  "L'attuale scenario geopolitico ed economico, caratterizzato da una crescente complessità e da rapidi mutamenti, ci impone una riflessione profonda e azioni rapide per garantire all'Europa un futuro di solidità" ha poi concluso. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

