mercoledì 22 Ottobre 2025
Top News

Flotilla, esposti attivisti: Procura indaga per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo naufragio

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – La Procura di Roma procede per le ipotesi di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio, contro ignoti, nel fascicolo avviato dopo gli esposti presentati dagli attivisti e parlamentari italiani che si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, fermati in prossimità della costa di Gaza dalle forze israeliane e poi rimpatriati.  I pm titolari dell’indagine ascolteranno i partecipanti alla missione per ricostruire sia la fase della navigazione, con gli attacchi dei droni, sia quella successiva dell’abbordaggio da parte delle forze israeliane e del trattenimento fino al rimpatrio in Italia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

