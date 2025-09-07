Formula 1, oggi Gp Monza: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in chiaro

(Adnkronos) – Domenica da non perdere per la Formula 1, con il Gp di Monza. Oggi, 7 settembre, si corre il Gran Premio d'Italia. Si riparte dal dominio in qualifica di Max Verstappen, riuscito a centrare la pole position con un tempo record. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton: il monegasco partirà quarto, il britannico decimo (in virtù delle 5 posizioni di penalizzazione rimediate in Olanda). Ecco l'orario della gara, la griglia di partenza e dove vederla in tv e streaming. Il Gran Premio d'Italia di oggi, domenica 7 settembre, inizierà alle 15. cco la griglia di partenza del Gp di Monza di oggi, domenica 7 settembre:

1 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)

2 Lando Norris McLaren (Q3) 3 Oscar Piastri McLaren (Q3)

4 Charles Leclerc Ferrari (Q3)

5 George Russell Mercedes (Q3) 6 Kimi Antonelli Mercedes (Q3) 7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q3) 8 Fernando Alonso Aston Martin (Q3) 9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q3)

10 Lewis Hamilton Ferrari (Q3), penalità di 5 posizioni

11 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q2) 12 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q2) 13 Carlos Sainz Williams (Q2) 14 Alexander Albon Williams (Q2) 15 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q2) 16 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1) 17 Lance Stroll Aston Martin (Q1) 18 Franco Colapinto Alpine (Q1) 19 Pierre Gasly Alpine (Q1) 20 Liam Lawson Racing Bulls (Q1) Il Gran Premio d'Italia sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8.