domenica 31 Agosto 2025
20.9 C
Rome
Formula 1, oggi il Gp d’Olanda – La gara in diretta

Redazione
(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 31 agosto, si corre il Gp d'Olanda. In pole position c'è il solito Oscar Piastri, fin qui dominatore del Mondiale, davanti al compagno di squadra della McLaren Lando Norris. Terza piazza per il campione del mondo Max Verstappen, sesto Charles Leclerc, settimo Lewis Hamilton. Alle 15 il semaforo verde. 

SEGUI LA GARA IN DIRETTA

 La gara è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport e sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 18, su TV8. La Ferrari si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

