venerdì 24 Ottobre 2025
Formula 1, oggi prove libere in Messico: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale si sposta in Messico, dove oggi, venerdì 24 ottobre, sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez andrà in scena le prime due sessioni di prove libere del Gp del Messico. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la sua Red Bull a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, capolista, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin. Il podio è stato infatti chiuso dalla Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo e seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton.  La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, alle 20.30 ora italiana, mentre la seconda è fissata alle 24. Per la terza sessione bisognerà invece aspettare domani, sabato 25 ottobre, quando i piloti scenderanno in pista alle 19.30.  Le prove libere del Gran Premio del Messico di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

