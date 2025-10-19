cityfood
Formula 1, oggi si corre ad Austin: orario, griglia di partenza e dove vedere Gp Americhe

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito di Austin, dove oggi, domenica 19 ottobre andrà in scena il Gran Premio delle Americhe, in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint, che ha in parte riaperto la corsa al titolo, visto il passaggio a vuoto delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp di Austin in diretta e streaming.   Ecco la griglia di partenza del Gp di Austin di oggi, domenica 19 ottobre: 
1) Max Verstappen – Red Bull
 2) Lando Norris – McLaren 
3) Charles Leclerc – Ferrari
 4) George Russell – Mercedes 
5) Lewis Hamilton – Ferrari
 6) Oscar Piastri – McLaren 7) Kimi Antonelli – Mercedes 8) Oliver Bearman – Haas 9) Carlos Sainz – Williams 10) Fernando Alonso – Aston Martin 11) Nico Hulkenberg – Stake F1 Team Kick Sauber 12) Liam Lawson – Racing Bulls 13) Yuki Tsunoda – Red Bull 14) Pierre Gasly – Alpine 15) Franco Colapinto – Alpine 16) Gabriel Bortoleto – Stake F1 Team Kick Sauber 17) Esteban Ocon – Haas 18) Alexander Albon – Williams 19) Isaak Hadjar – Racing Bulls 20) Lance Stroll – Aston Martin (5 posizioni di penalità) Il Gp di Austin inizierà alle 21 ora italiana e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in differita su Tv8 (alle 22.30). 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

