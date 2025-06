Formula 1, si corre in Canada: il programma del Gp di Montreal e dove vederlo

(Adnkronos) – La Formula 1 riparte con il Gp di Montreal. Da domani, venerdì 13 giugno, a domenica 15 giugno, si corre in Canada per il decimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio McLaren (fin qui già sette i successi del Team Papaya, 5 con Oscar Piastri e 2 con Lando Norris). Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio. Inizia domani il weekend della Formula 1 a Montreal. Si parte alle 19:30 con la prima sessione di libere, sabato alle 22 ci saranno invece le qualifiche, domenica alle 20 l'inizio del Gran Premio. Ecco il programma del weekend:

Venerdì 13 giugno

Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1 Ore 23: F1 – Prove Libere 2

Sabato 14 giugno

Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3 Ore 22: F1 – Qualifiche

Domenica 15 giugno

Ore 20: F1 – Gara Tutti gli appuntamenti del Gp di Montreal saranno trasmessi su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. Le qualifiche e la gara di Montreal verranno trasmesse anche in chiaro, ma in differita, su Tv8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)