Forti venti nel Mediterraneo, Flotilla Global Sumud rientrata a Barcellona

(Adnkronos) – Partenza della missione della Flotilla Global Sumud rimandata a causa dei forti venti nel Mediterraneo. Lo rende noto la stessa Flotilla Global Sumud, riguardo alla missione in aiuto di Gaza. "A causa di condizioni meteorologiche non sicure, abbiamo effettuato una prova in mare e poi siamo rientrati in porto per lasciare passare la tempesta. Ciò ha comportato il ritardo della partenza per evitare di rischiare complicazioni con le imbarcazioni più piccole – fa sapere – Di fronte a venti di oltre 30 nodi e alla natura imprevedibile del Mediterraneo, abbiamo preso questa decisione per dare priorità alla sicurezza e al benessere di tutti i partecipanti e per salvaguardare il successo della nostra missione". La flottiglia con a bordo aiuti umanitari e attivisti, tra cui la svedese Greta Thunberg, era partita ieri.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

