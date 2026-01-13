Francia, al via oggi processo d’appello per Marine Le Pen: ultima chance per presidenziali

- Advertisement -

(Adnkronos) – Si apre oggi il processo d'appello a carico di Marine Le Pen dopo la condanna in primo grado dello scorso marzo per appropriazione indebita di 4,6 milioni di euro, all'ineleggibilità per cinque anni con applicazione immediata, quindi a non potersi candidare alle elezioni presidenziali del prossimo anno e alle legislative del 2029. Il processo, che durerà cinque settimane, si chiuderà il 12 febbraio. Dei 24 imputati condannati in primo grado, insieme a Le Pen solo altri dieci hanno fatto ricorso. Il tribunale di Parigi aveva condannato Le Pen lo scorso 31 marzo anche a quattro anni di carcere, due dei quali effettivi con braccialetto elettronico e al pagamento di una sanzione di 100mila euro per aver impiegato gli stanziamenti per assistenti dei parlamentari europei del suo partito dell'estrema destra a dipendenti a tutti gli effetti di Rn. Il Partito, avevano stabilito i giudici, "faceva assumere dal Parlamento europeo persone che lavoravano in realtà per il partito". L'esponente politica "è stata al centro di un sistema organizzato di storno dei fondi pubblici", sottolinea la sentenza. La pesantezza della condanna, arrivata nel momento in cui Le Pen e il suo partito volavano nei sondaggi e per questo criticata, è stata motivata dall'importo elevato al centro del caso. "Una condanna che impedisca a Le Pen di presentarsi alle presidenziali del 2027 sarebbe profondamente inquietante per la democrazia", ha dichiarato oggi il suo delfino, Jordan Bardella, che ne ha preso il posto come Presidente del Rassemblement national. "La democrazia prevede la libera scelta degli elettori, senza impedimenti e atti di slealtà", ha affermato inoltre ribadendo il suo totale sostegno e amicizia per Marine Le Pen, che è stata comunque autorizzata a mantenere il suo mandato di deputata. Le Pen, che si è candidata all'Eliseo alle ultime tre elezioni, nel 2012, 2017 e 2022, aveva messo le mani avanti e precisato da tempo di avere solo una "lieve speranza" di riuscire a partecipare. Nei giorni scorsi aveva anche aggiunto che "Jordan Bardella può vincere al mio posto". "E' combattiva e determinata a combattere per dimostrare la sua innocenza e poter rappresentare i francesi alle elezioni", il mantra che viene ripetuto dai funzionari del partito. Il processo, che difficilmente potrebbe concludersi con un ribaltamento della sentenza di colpevolezza, potrebbe però far slittare l'entrata in vigore dell'ineleggibilità. In questo caso, la condanna non entrerebbe in vigore prima della sentenza della Cassazione, quindi lasciandole "aria politica". Il presidente della Cassazione Christophe Soulard ha anticipato che "se possibile" la sentenza sarà emessa prima delle presidenziali. In caso di ricorso verso la fine dell'anno, ci sarebbero, tecnicamente, i tempi giusti per consentire a lei di candidarsi e alla magistratura francese di limitare le accuse di intromissione nella politica, fra l'altro con un conseguente rischio di un aumento del flusso di voti. Il Consiglio costituzionale ufficializza le candidature accolte nel marzo del prossimo anno, dopo il deposito delle firme necessarie a sostenerle. Ma politicamente il percorso rimane molto stretto. Non è infatti pensabile di sostituirla con Bardella a campagna elettorale già iniziata, qualora fosse costretta a ritirarsi. Qualora la condanna fosse confermata negli stessi termini, la presidente del gruppo parlamentare non potrebbe candidarsi né alle presidenziali né alle legislative. Ma, se Bardella diventasse Presidente, tecnicamente potrebbe diventare Premier.

