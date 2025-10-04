Freedom Flotilla verso Gaza: “Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave”

(Adnkronos) – Il viaggio verso Gaza della Freedom Flotilla "sta andando bene, siamo alla quinta giornata di navigazione. Abbiamo raggiunto le barche a vela della Thousand Madleens, che sono partite qualche giorno prima di noi da Catania, e adesso stiamo viaggiando tutti insieme. Proprio in questo momento un aereo delle forze di occupazione israeliane sta volando sopra di noi per la quinta volta". Così all'Adnkronos Francesco Prinetti, medico a bordo della Conscience, la nave della Freedom Flotilla Coalition. La seconda spedizione umanitaria si sta dirigendo in queste ore verso la Striscia: sull'imbarcazione ci sono circa 150 passeggeri, tra giornalisti e professionisti sanitari. Tra di loro anche 4 italiani: due medici, un infermiere e un giornalista. Alla nave si sarebbero dovute aggiungere anche due barche a vela della Freedom Flotilla Coalition, che però al momento si trovano ferme nel porto di Creta: "La volontà dei partecipanti di continuare il viaggio rimane alta ma nei giorni scorsi il vento forte ha danneggiato la barca Ghassan Kanafani e quindi sono dovuti rientrare. L'altra imbarcazione chiaramente li ha raggiunti, per non lasciarla sola" ha spiegato Michele Borgia, portavoce della delegazione italiana dell'organizzazione. Al momento la spedizione verso Gaza prosegue con la nave Consciense e le barche a vela della Thousand Madleens. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)